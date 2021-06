Pogba e i capelli bianconeri: “Per la Juventus? Non penso al futuro adesso…”

Il francese si è presentato al match contro il Portogallo con un nuovo look

Una partita di livello quella disputata da Paul Pogbacontro il Portogallo. 2-2 il punteggio finale per la sua Francia che si qualifica al turno successivo degli Europei grazie alla doppietta di Benzema. E se sul campo il centrocampista si è fatto notare per alcune belle azioni e anche per un legno, fuori, l'attenzione è stata tutta per la sua acconciatura con un pizzico di bianco sui capelli neri. Due colori che non potevano non far venire in mente i rumors di mercato che riguardano il possibile ritorno del Polpo alla Juventus.