Atalanta, che tegola: per Scamacca una lesione muscolare, ecco quando rientra

Una brutta tegola per l'Atalanta che riguarda il nuovo acquisto Gianluca Scamacca. L'attaccante ex Sassuolo e West Ham a Firenze si era fermato a causa di un risentimento muscolare al flessore sinistro. Nonostante avesse avvertito del dolore, non ha però voluto lasciare il prato del Franchi. Dopo gli esami strumentali è stata evidenziata una lesione muscolo-fasciale di primo grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. Per quanto riguarda i tempi di recupero, si parla di almeno un mese di stop per l’attaccante ex West Ham.