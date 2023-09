L’ex Maehle critica Gasperini: “All’Atalanta è stata dura, decideva tutto lui”

Ha lasciato l'Atalanta per abbracciare i colori del Wolfsburg, Joachim Maehle. Che nel ritiro della Danimarca si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni riguardo al periodo trascorso a Bergamo. Frasi riportate da Tipsbladet.dk: "Avevo bisogno di una nuova sfida nella mia carriera. All’Atalanta ero uno di tanti, mentre al Wolfsburg mi sento parte del progetto e c’è più umorismo nello spogliatoio. All’Atalanta l’allenatore decideva tutto. Non c’era libertà. Anche se vivevo in un bel posto e il tempo era bello non avevo tempo per godermelo. Perché stavamo sempre al centro di allenamento".