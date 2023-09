Polemica Gasperini-Fiorentina: “Commisso un maleducato, apre bocca come un tombino”

" Commisso è un maleducato, tutte le volte che apre bocca è come scoperchiare un tombino . Non voglio neanche rispondergli, ho sempre difeso l'Atalanta e non ho mai offeso nessuno. Quando l'ho fatto l'ho difesa su cose clamorose, dall'episodio di Chiesa è nato tutto. Bisogna andarlo a rivedere e metterlo sul web". Così si è espresso Gian Piero Gasperini a proposito del presidente della Fiorentina, dopo il caso che si è scatenato (nuovamente) fra il tecnico dell'Atalanta e il presidente viola.

La nuova polemica ha preso piede domenica 17 settembre quando Commisso, nel post-gara contro l'Atalanta chiusa sul 3-2 per la Fiorentina, si è lasciato andare a un’invettiva nei confronti del tecnico, senza accorgersi degli smartphone accesi dei tifosi ("Gasperini? Ma Vafff..."). In breve il video è diventato virale, scatenando un’ondata di reazioni e polemiche. Ma il patron viola non ha rallentato di un centimetro la sua polemica nei confronti dell'allenatore: "Ho fatto meno danno io che me la sono presa solo con lui, che Gasperini che è andato contro tutti i fiorentini. E' lui che deve chiarire con il popolo viola, non noi".