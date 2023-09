Preziosi difende Gasperini: “Come un vino pregiato, altro che dittatore”

Ai microfoni di Tuttosport, Enrico Preziosi ha parlato di Gian Piero Gasperini, difendendolo dalle critiche di Maehle e Demiral: "Gasp è come un vino pregiato. Quale dittatore, ha carattere. Ma di che parliamo? Chi non gioca è evidente che si lamenti dell’allenatore, nel calcio funziona così. Non mi pare che i due in questione abbiano dimostrato chissà cosa".