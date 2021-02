Barcellona, Koeman: “Accetto la pressione, cerco di fare del mio meglio. I senatori…”

Il mister del Barcellona Ronald Koeman ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del big match contro il Siviglia: “Sono consapevole del fatto che essere allenatore del Barcellona significa avere sempre molta pressione e se perdi sei il colpevole. Accetto la situazione, cerco di fare il massimo. Penso sempre a vincere, mai a perdere. Cosa succederà non lo so, c’è tempo di parlare del futuro e sono ottimista. Sono stato in questo sport per molti anni e cerco di fare del mio meglio. Fin dall’inizio del mio arrivo i senatori hanno cercato di prendere il controllo ma non possono farlo da soli, hanno bisogno dell’aiuto degli altri”. Poi Koeman tocca il tasto delle elezioni presidenziali: “Non sono io quello che deve votare, sappiamo che entriamo nell’ultima settimana, ogni giorno escono dei nuovi candidati e ognuno ha le proprie idee su ciò che serve al Barcellona”.

