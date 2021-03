Benevento, Vigorito: “Cerchiamo di capire cosa ci sta succedendo. Ritiro? E’ iniziato domenica”

Momento non particolarmente semplice in casa Benevento, i campani non vincono da mesi e Oreste Vigorito, presidente del Benevento, ha parlato della situazione in casa sannita dopo il ko subito contro la Fiorentina: “Sabato sera, subito dopo la partita, probabilmente non è stato chiaro il concetto che i calciatori sono tornati a casa. Il ritiro è cominciato domenica mattina e non era punitivo. Solo in quel momento si è dato corpo all’annuncio fatto da Foggia perché si è pensato che stare una giornata insieme avrebbe potuto far bene al gruppo. Stiamo cercando anche noi di capire cosa sta succedendo. Siamo in piena pandemia, i ragazzi hanno mogli e figli lontano da casa. La squadra è la stessa che tanto ha fatto bene nel girone d’andata. Il calcio è un gioco semplice, ma con tante difficoltà che possono emergere nel corso di una stagione. I tifosi veri non devono cominciare ad allontanarsi da noi. Con i calciatori hanno parlato Inzaghi e il direttore sportivo. Io ho avuto modo di parlargli a La Spezia, poi ho evitato perché quando lo si fa troppo poi si perde il valore delle parole”.