Bologna, Mihajlovic: “Meritavamo una classifica anche migliore. Vincere 1-0 lo sognavo da un anno”

È un Mihajlovic sorridente e spensierato quello che commenta la vittoria del Bologna sul Crotone: “Buona classifica? Meritavamo di essere anche più in alto – ha affermato Sinisa a Sky Sport – Per demeriti nostri abbiamo lasciato per strada qualche punto. Oggi abbiamo giocato meno bene del solito e vinto, dietro non ci sono stati rischi se non il colpo di testa di Simy. Diciamo che l’uno a zero lo sognavo di notte da almeno un anno”.

“Per 41 partite abbiamo subito gol – prosegue Sinisa -, ma siamo arrivati decimi e undicesimi. Sappiamo che il gol lo subiamo quasi sempre ma anche di dover fare un gol in più dell’avversario. Tre giorni fa ho detto che era arrivato il momento di non subire gol, volevo fare una scommessa ma i ragazzi non hanno voluto. Temevano che portasse sfiga… Il nostro obiettivo è sempre fare meglio dell’anno scorso, abbiamo tanti ragazzi giovani e dobbiamo farli crescere bene, ci sono i veterani che mi danno una grossa mano e avere alti e bassi è normale. Devono crescere i giovani come uomini, una volta fatto questo cresceranno anche come giocatori”.