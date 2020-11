Milan, Bonera: “Abbiamo aggiunto un tassello al nostro puzzle. Ci sono similitudini con le squadre da scudetto”

Il Milan batte la Fiorentina e allunga in vetta alla classifica, alimentando ulteriormente i sogno di scudetto del club rossonero. È un grande Milan e anche Bonera la pensa così: “Vedo un altro piccolo tassello da mettere a questo grande puzzle iniziato tempo fa – spiega il sostituto di Pioli ai microfoni di Dazn – . Sapevamo che avremmo avuto difficoltà ma abbiamo agito e reagito da grande squadra, quale siamo”.

Bonera racconta la telefonata di Pioli nel post-partita: “Questo è un gruppo sano e con dei valori. Abbiamo fatto la videochiamata nello spogliatoio. Il Mister di fatto è sempre con noi a Milanello”. Quando si parla di scudetto però Bonera trova delle similitudini con il Milan tricolore: “Siamo cresciuti in autostima grazie al lavoro quotidiano e al piacere di soffrire e lavorare insieme a Milanello. Questo ci accomuna a quel Milan”. Poi sull’esultanza di Romagnoli: “Mi sono perso l’esultanza ma ho goduto per il gol – svela l’ex difensore del Villareal – , ho cercato di dare subito indicazioni al reparto arretrato. Siamo contenti del risultato e della prestazione e dello spirito, come accade ormai da tempo”. Poi un giudizio su Kessie: “Sappiamo l’importanza di Franck, lo dimostra da tante partite. È troppo importante a livello di qualità, pensavamo che fosse un giocatore di grande forza ma è migliorato anche nelle situazioni di gestione della palla, è in crescita continua”.