Buffon e l’amore per il Parma: “Come un rifugio, l’ho sempre sentita parte di me”

Le parole del portiere italiano

Gianluigi Buffon è una delle leggende del calcio mondiale. Il portiere, nonostante i suoi 44 anni non vuole appendere gli scarpini al chiodo e in questa stagione ha deciso di tornare nel club che l'ha lanciato nel calcio che conta, il Parma . In un incontro con gli studenti dell'istituto "La Salle", Buffon, rispondendo alle loro domande, ha parlato del suo ritorno coi ducali. Queste le sue parole:

"Parma l'ho sempre sentita parte di me, una città speciale, come il mio rifugio. I 10 anni che ho fatto da ragazzo qui, sono stati gli anni più importanti nella formazione di un ragazzo. Ho iniziato a fare la terza media qua, per cui avevo tutte le amicizie a Parma ed i rapporti con i quali sono cresciuto. La paura di ritornare non l'ho mai avuta, quando tornavo a Parma anche come avversario, avevo la sensazione di tornare in un posto nel quale sentivo la stima e l'affetto che la gente provava per me anche se giocavo in un'altra squadra".