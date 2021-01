Cassano sul Real Madrid: “Mangiavo nutella e facevo schifo, in sette mesi ho preso 14 kg”

Antonio Cassano è intervenuto su Twitch dove ha ripercorso il suo passato a Madrid dopo aver elogiato l’Atalanta:

“A Madrid, poco dopo il mio arrivo ho perso 12 kg, poi è arrivato Cannavaro e li ho ripresi tutti. Al Real uno degli sponsor era la Nutella e ogni mese ce ne regalavano cinque chili: in estate arriva Capello, faccio due gol nelle prime due partite e mi sentivo il re del mondo. Mi sostituisce a fine primo tempo col Lione e litigai con lui a Jerez, così decide di mettermi fuori. In sette mesi ho preso 14 kg, mangiavo la nutella dal boccale e non facevo niente, facevo solo schifo”.