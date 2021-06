Catania, la Sigi alza bandiera bianca e mette il club in mano ai tifosi

Il Catania è sull'orlo del precipizio e la proprietà adesso chiede aiuto ai tifosi

La Sigi alza bandiera bianca e chiede aiuto ai tifosi del Catania per iscrivere la squadra e trovare la liquidità per andare avanti . La società del presidente Giovanni Ferraù, che aveva sempre garantito l’iscrizione del club , adesso lancia una operazione che va verso l’azionariato popolare. Questa è diventata l’unica strada percorribile per la società di imprenditori catanesi anche se c’è ormai poco tempo per questa raccolta fondi e salvare il club.

Sono ancora in corso alcune interlocuzioni con investitori stranieri per rilanciare la nostra squadra del cuore ma soltanto Catania, in questa fase, può sostenere il Calcio Catania.

TROPPO TARDI - Sarebbe stato prudente intraprendere questa strada prima, adesso è tutto più complesso per il Catania. E poi ammesso che arrivi denaro fresco chi darà garanzie ai tifosi che questi versamenti siano sufficienti? Certo portare nelle casse del Catania capitale fresco fornito dai tifosi, andrebbe ad integrare le magre risorse della proprietà. Una campagna di adesioni che avrebbe come beneficio quello di mettere a disposizione della proprietà del Catania un capitale e ridurre il grave indebitamento che mette a rischio il futuro del club oltre che a iscrivere il club. La Sigi adesso spera che entrino nuove proprietà individuali, visto che non ci sono più i capitani coraggiosi di una volta, grandi mecenati che investivano in una squadra come l’ex presidente Angelo Massimimo che per pagare gli stipendi si vendeva le proprietà immobiliari. Per la Sigi è l'ultima speranza di trovare nuova linfa per andare avanti.