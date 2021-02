Chelsea, Abramovich mette sul piatto 100 milioni per Haaland

Sta facendo faville al Borussia Dortmund l’attaccante Erling Haaland autore di gol belli. In 17 partite in Bundesliga il norvegese ha fatto 17 reti fornendo 3 assist. In Champions League invece ha segnato 8 gol in 5 match. Il club giallonero non può però trattenerlo visto che attraversa una crisi economica senza precedenti e di conseguenza dovrà cedere il norvegese a fine stagione facendo però una bella plusvalenza. Secondo quanto riportato dalla Bild in Germania il patron del Chelsea, Roman Abramovich ha dato il via libera ai suoi dirigenti per trattare Haaland. L’attaccante piace anche a Juve e Milan che però non hanno ad oggi il budget per tentare l’assalto alla stella norvegese. Il ricco proprietario del Chelsea ha stanziato 100 milioni di euro per la giovane stella della Bundesliga. L’obiettivo principale di Abramovich è vincere la Champions League e per questo è pronto a investire 300 milioni di euro per una campagna acquisti faraonica.