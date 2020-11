Colonnese: “L’assenza di CR7 per la Juve è peggio di quella di Lukaku per l’Inter”

Sia Cristiano Ronaldo per la Juventus che Lukaku per l’Inter sono due giocatori fondamentali e la loro assenza rischia di mandare profondamente in crisi i rispettivi tecnici. La pensa così anche l’ex difensore nerazzurro, Ciccio Colonnese.

PEGGIO LA JUVE

“La Juve è una squadra con difficoltà oggettive – spiega Colonnese a FN24TV – , una squadra che perde tanto senza Ronaldo. Penso che perdano più i bianconeri senza il portoghese rispetto ad un’Inter priva di Lukaku. Rispetto al Milan però, la Juventus ha tante alternative, Pirlo può contare su Dybala, nonostante l’argentino sia ancora alla ricerca della forma migliore, su Bernardeschi, che quando gioca in Nazionale si trasforma”. Poi l’opinione di Colonnese si sposta sulla retroguardia bianconera: “In difesa mancano Chiellini, spesso infortunato, de Ligt e Alex Sandro, sono tanti i giocatori che la Juventus deve inserire”.