Diego Costa pronto al ritorno: offerta dal Portogallo

Dal momento del suo addio all’Atletico Madrid si sono rincorse tantissime voci sul futuro di Diego Costa. L’ex centravanti di colchoneros e Chelsea è attualmente ancora nella lista degli svincolati, mentre non mancano comunque le proposte per provare ad accaparrarselo. L’ultima in ordine cronologico è quella del Benfica, il club portoghese, secondo quanto riportato da Daily Mail ha messo sul piatto un biennale da circa 3 milioni a stagione per provare a convincere Diego Costa. L’attaccante al momento non ha ancora risposto e starebbe valutando il meglio per quella che potrebbe essere l’ultima tappa della sua carriera.