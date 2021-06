Europei, Di Canio boccia l’Inghilterra: “Talenti senza identità…”

L'ex attaccante deluso dalla Nazionale dei Tre Leoni

Non vanno oltre lo 0-0 Inghilterra e Scozia alla loro seconda uscita all'Europeo. Grande delusione in casa Tre Leoni dove la formazione del CT Southgate non riesca a portare a casa il successo nonostante la tanta qualità dei calciatori in campo. Ed è proprio di qualità e delle altre caratteristiche necessarie per vincere che Paolo Di Canio, storico ex attaccante, ha parlato dagli studi di Sky Sport commentando in modo molto duro la prova di Kane e compagni.