Europei, Jorginho e il rigore decisivo: “Ho dimenticato tutto ciò che avevo intorno”

Il centrocampista autore del penalty decisivo per l'approdo alla finale di Euro 2020

L' Italia volta in finale all'Europeo . Domenica 11 luglio gli Azzurri si giocheranno la vittoria finale contro la vincente di Inghilterra e Danimarca. Dopo l'1-1 con la Spagna nei tempi regolamentari e supplementari, sono stati decisivi i rigori. In tal senso, il penalty tirato e segnato da Jorginho ha regalato agli uomini di Mancini l'accesso all'ultimo atto. Il centrocampista italiano ha raccontato le sue emozioni proprio sul rigore fondamentale ai microfoni di Sky Sport.

GIOIA E FREDDEZZA - "Bellissima partita contro una squadra che ci ha messo in difficoltà, abbiamo saputo soffrire fino alla fine e abbiamo meritato di vincere", ha spiegato Jorginho. "L'ultimo rigore? (ride ndr) Quando calci senti che ormai è finita. Personalmente ho cercato di dimenticare tutto quello che avevo intorno per fare quello per cui mi sono allenato. Ho respirato cercando di rimanere tranquillo". "Vittoria forza del gruppo? Non molliamo mai, è un gruppo meraviglioso che merita il meglio. Soffre, gioca, ride, scherza e litiga anche ogni tanto. Sempre insieme".