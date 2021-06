Europei, la Spagna dopo Covid Busquets convoca 4 calciatori

Il caso di un calciatore spagnolo positivo spaventa gli organizzatori di Euro 2020

Lo staff tecnico della nazionale spagnola, guidato da Luis Enrique, ha deciso di convocare in nazionale, che si sta preparando per Euro 2020, altri quattro giocatori dopo il caso di positività al Covid del capitano Sergio Busquets. In ritiro arriveraano: Rodrigo Moreno (Leeds), Pablo Fornals (West Ham), Carlos Soler (Valencia) e Brais Mendez (Celta). I calciatori convocati si alleneranno a parte per evitare la diffusione del virus. Ricordiamo che Luis Enrique ha incluso 24 giocatori nella lista per Euro 2020 invece dei 26 consentiti. A Euro 2020, la nazionale spagnola giocherà nel Gruppo E contro Slovacchia, Svezia e Polonia. Gli spagnoli inizieranno il torneo sfidando gli svedesi il 14 giugno.