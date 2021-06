Europei, Zinchenko MVP dell’Ucraina: “Festeggiamo ora. Si vive una volta sola…”

L'esterno ucraino protagonista di una rete e un assist contro la Svezia

FESTEGGIARE - "È un traguardo storico e voglio dare un consiglio a tutti: festeggiamo, si vive una volta sola e forse non ripeteremo mai più questi momenti", ha detto Zinchenko. "È stato difficile per me concentrarmi su questa partita perché abbiamo ricevuto tante critiche per le tre gare nel girone. Sentivo di poter dare di più alla squadra. Sono molto orgoglioso di aver mostrato al nostro Paese e l'intera Europa che possiamo raggiungere i nostri obiettivi".