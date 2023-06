Genoa, mercato sboccia: prima però la firma di Gilardino

Per il Genoa è un periodo felice dopo il ritorno in Serie A ma adesso si deve pensare a programmare la nuova stagione. Si andrà all'insegna della continuità e la proprietà americana si terrà stretti gli elementi fondamentali per il successo nel torneo cadetto. Confermatissimo è l’allenatore Alberto Gilardino , capace di convincere grazie ad un progetto tecnico decisivo per la buona riuscita del Grifone. Gila firmerà un contratto biennale la prossima settimana. Ma dopo aver blindato il classe 82’, quali sono gli obiettivi rossoblù in ottica calciomercato?

RUMOURS DI MERCATO – Le mire di mercato, per la nuova avventura nella massima divisione del campionato sono molte. Ma l’obiettivo è soltanto uno: vincere, vincere, vincere. Dalle trattative in entrata la squadra potrebbe essere totalmente rivoluzionata. Nella lente d’ingrandimento dei genovesi sarebbero finiti il mediano del Verona Tameze, Zanoli del Napoli e per ottenere un bomber in più si punta su Belotti e Scamacca deciso ad andare via dalla Premier. Infine la punta centrale Puscas verrà riscattata dal Reading ad una cifra inferiore rispetto agli accordi, ovvero 1,8 milioni anziché 4, per via della retrocessione degli inglesi.