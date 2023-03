Gosens: “Dopo il ritiro voglio fare lo psicologo nello sport”

Intervista a La Repubblica per Robin Gosens, esterno dell'Inter e della Nazionale tedesca tra presente e futuro, non solo nel calcio giocato. Il calciatore ha spiegato di avere molto caro il tema della salute mentale che spesso incide anche nelle prestazioni di campo: "Il mio sogno è aprire uno studio come psicologo, collaborando con le società sportive per aiutare chi soffre di problemi mentali mentali, che oggi difficilmente vengono accettati e affrontati per tempo. All'Inter c'è una psicologa a disposizione di tutti, è preziosa. Io ci vado ogni settimana e la consiglio ai giovani".