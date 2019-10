Hysaj, l’agente: “Futuro? Credo sia ora di pensare al mercato…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, nel corso della trasmissione Marte Sport Live, Mario Giuffredi, procuratore tra gli altri di Elseid Hysaj ha parlato del futuro e delle condizioni del proprio assistito, reduce da infortunio.

MERCATO – Le voci sull’addio dell’albanese trovano ulteriore conferma da parte dell’agente: “Hysaj alla Roma? Sappiamo bene che Hysaj è in scadenza di contratto e penso che sia nell’interesse di tutti iniziare a pensare al mercato. Dal punto di vista fisico, invece, Elseid ha solo un problema alle costole e in 15 gg si rimetterà in piedi e tornerà a fare il suo lavoro”.