Inghilterra, capitan Kane: “Fa male, ora uniti per il Mondiale. Su razzismo…”

Il centravanti e bomber degli inglesi dopo la delusione per la finale persa

Sul proprio profilo Twitter, il bomber inglese ha commentato: "Quel che è successo ieri sera fa male. Farà male per molto tempo”, ha detto Kane. “Ma siamo arrivati così lontano e abbiamo abbattuto così tante barriere che questa non è la fine. Abbiamo vinto insieme, perso insieme e faremo nuovamente gruppo insieme per il Mondiale. Grazie per il sostegno in questa estate". Qualche ora dopo, ecco il post a sostegno dei compagni di squadra: "Tre ragazzi che sono stati brillanti per tutta l'estate hanno avuto il coraggio di farsi avanti e tirare un rigore quando la posta in gioco era alta. Meritano sostegno e soltanto sostegno, non il vile abuso razzista che hanno subito da ieri sera. Se abusi di qualcuno sui social non sei un tifoso dell'Inghilterra e noi non ti vogliamo".