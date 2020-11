Inter, Darmian: “Ci siamo riscattati. Con il Borussia servirà la stessa determinazione di oggi”

L’Inter doveva dare una risposta dopo il ko contro il Real Madrid e i nerazzurri non si sono fatti attendere. Tra i grandi protagonisti della vittoria dei meneghini contro il Sassuolo c’è stato Matteo Darmian: “Sicuramente è stata un’ottima prestazione di tutta la squadra – spiega Darmian a InterTv – , era quello che ci voleva in questo momento. Venivamo da una sconfitta, volevamo riscattarci e credo sia stato il miglior modo per farlo”. L’ex terzino del Torino ha realizzato anche il primo assist in maglia nerazzurra: “Sicuramente quando si può dare una mano anche in fase offensiva è sempre un piacere. Se si può aiutare la squadra per arrivare alla vittoria è la cosa più importante”.

Poi il pensiero di Darmian si sposta sulla gara di Champions con il Borussia: “Dobbiamo avere la stessa voglia e determinazione di oggi, sarà difficile contro un avversario tosto. Ogni partita di Champions è difficile, andremo lì per vincere la partita perché vogliamo fare tutto il possibile finché la matematica non dirà l’ultima parola. Vogliamo fare più punti possibili”.