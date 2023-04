Inter, Inzaghi: “Semifinale raggiunta con merito. Le critiche so da dove vengono”

Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ha commentato la qualificazione alla semifinale di Champions League ai microfoni di Amazon: "Sono felice anche per i miei ragazzi per un traguardo venuto da lontano. Abbiamo fatto stasera una grandissima partita contro un forte Benfica che in questa stagione ha perso solo due volte. Contro i portoghesi giocate due partite strepitose. La semifinale è un sogno e ce la giocheremo alla grande. Siamo stati bravi nel primo tempo e poi uniti nella ripresa. I tifosi ci hanno sostenuto sino alla fine e meritano questo traguardo. Critiche non sono un problema e so da dove provengono e direi che sono suggerite ma non ci penso sono concentrato sul mio lavoro".