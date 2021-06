Jordi Alba attacca Bartomeu: “Cessione Suarez all’Atletico una barzelletta”

L'esterno del Barcellona sulla cessione del bomber uruguaiano ai rivali poi diventati campioni di Spagna

Redazione ITASportPress

Non solo le parole sull'Europeo e i casi di Covid nella Spagna, Jordi Alba ha avuto modo di affrontare anche alcune tematiche relative alla stagione appena concluso in Liga. In modo particolare l'esterno del Barcellona si è soffermato sulla cessione di Luis Suarez ai rivali dell'Atletico Madrid, poi laureatosi campione. Come riporta Marca, il terzino ha parlato a El Larguero non risparmiando bordate all'ex patron Josep Maria Bartomeu.

ATTACCO - "Luis ha dato tanto al Barça e lo abbiamo regalato all'Atlético", ha esordito Jordi Alba. "Ha vinto lui il campionato, sembra sia una barzelletta. Al di là dell'amicizia che ci univa, dove lo trovi un attaccante come lui? Ha messo a tacere molte bocche. Ha dato tutto se stesso al Barcellona e noi l'abbiamo dato così". E ancora: "Siamo legati da una bella amicizia. Sono contento per lui. L'anno scorso non è stato facile per Luis al Barcellona. Ripeto, vincendo la Liga e segnando ha messo in silenzio tante persone".

MESSI - Un pensiero anche sul futuro di Messi: "Speriamo che Leo resti, non ci ha ancora detto nulla. Sarebbe una grande notizia perché migliora tutta la squadra e il club, ci dà la possibilità di vincere più titoli. Mi sono trovato bene con molti giocatori, ma forse con Messi e con Iniesta di più. In ogni caso non voglio dire altro. Solo che lavora tanto per noi".