Juventus, niente Champions per Mandzukic: ecco dove andrà il croato

Silenzioso, ma non per questo meno arrabbiato. Mario Mandzukic vive la stessa situazione di Emre Can. I due sono stati esclusi dalla lista per la Champions League della Juventus.

Se il tedesco ha reagito con dichiarazioni importanti e al veleno, il croato è stato più riflessivo. Mandzukic è rimasto deluso dopo l’esclusione dalla Champions e potrebbe essersi convinto a lasciare la Juventus già entro settembre per trasferirsi in Qatar. In realtà, il taglio di Mandzukic era ampiamente preventivabile ma il croato ha comunque sperato fino all’ultimo di convincere il tecnico. Fatto non avvenuto e per questo ecco l’ipotesi di mercato di cui da tempo si era già parlato. In Qatar, il mercato chiude il 30 settembre e la pista resta molto probabile.

In caso contrario, l’attaccante aspetterà la sessione invernale di calciomercato con le piste europee che potrebbero riaprirsi. Su tutte il ritorno in Bundesliga o l’approdo in Premier League.