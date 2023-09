Bonucci, che attacco alla Juve: “Umiliato da Manna e Giuntoli. E l’allenatore…”

In esclusiva a SportMediaset, ha parlato Leonardo Bonucc i. Che si è sfogato raccontando le sue verità sul caso che lo ha visto coinvolto con la Juventus . In un estratto dell'intervista, il difensore oggi all'Union Berlino comincia a spiegare: "Ho letto e sentito tante cose non vere, vorrei partire da quella data menzionata più volte dalla Juventus e dall'allenatore. Si diceva che in quel giorno mi avevano messo a conoscenza di quella che poi è stata la situazione di questa stagione già ad ottobre dello scorso anno. Non c'è cosa meno vera, ad ottobre dello scorso anno anzi mi è stata data la possibilità di continuare alla Juventus con un rinnovo".

Il difensore prosegue: "In un'intervista dell'allenatore (Bonucci non nomina mai Massimiliano Allegri, ndr) si diceva che io ero stato messo a conoscenza della situazione di nuovo a febbraio del 2023, quando mi era stato comunicato da allenatore e società che non avrei più fatto parte della Juventus. Io non ho avuto nessun colloquio con la società in quel periodo, ma ho iniziato ad annusare qualcosa quando leggevo sui giornali che non avrei più fatto parte dei piani della Juventus. Poi Manna e Giuntoli sono venuti a casa mia il 13 luglio e umiliandomi, perché è stata un'umiliazione, mi hanno detto che non avrei più fatto parte della Juventus, della rosa, e anzi mi davano la possibilità di restare a casa altri giorni e che addirittura la mia presenza all'interno dello spogliatoio e del campo avrebbe ostacolato la crescita della Juventus".