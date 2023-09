Bonucci non ci sta: ha deciso di adire le vie legali contro la Juventus

Guerra aperta fra Leonardo Bonucci e la Juventus. Il difensore ha infatti deciso di fare causa alla Juve per il trattamento ricevuto negli ultimi mesi in bianconero. La richiesta dei legali del giocatore sarebbe di un risarcimento danni di natura professionale e d’immagine dovuto alla presunta mancanza delle adeguate condizioni di allenamento e di preparazione.

Bonucci chiederà così un risarcimento danni per via delle condizioni di allenamento a cui l'ha costretto la Juventus dopo la scelta di cederlo nel mercato estivo. Per il giocatore si sarebbero verificati danni di natura professionale e d'immagine. Il club lo ha infatti messo fuori rosa, consentendogli di svolgere allenamenti serali in orari differenti rispetto a quelli dei compagni, senza mai incontrare lo staff tecnico. Accesso negato invece a palestra, piscina e ristorante: una decisione societaria che ha creato grandi malumori al giocatore che aveva chiesto più volte il reintegro, vedendoselo negato. L'eventuale cifra del risarcimento sarà devoluta a Neuroland, l'associazione che sostiene le famiglie dei bambini ricoverati nel reparto di neurochirurgia pediatrica dell'Ospedale Infantile Ragina Margherita di Torino e Live Onlus.