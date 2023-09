Juventus-Lecce, probabili formazioni e dove vederla in tv: la gara dello Stadium fra bianconeri e salentini

Stasera, alle 20:45, allo Stadium scendono in campo Juventus e Lecce. I bianconeri di Allegri sono chiamati a riscattare il pesante ko di Reggio Emilia contro il Sassuolo, i salentini rappresentano invece la splendida sorpresa di questo campionato con 11 punti. E sono ancora imbattuti in stagione, dopo essersi regalati la soddisfazione di portar via il pari da Firenze e aver rimontato la Lazio all'esordio.