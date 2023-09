Lecce, D’Aversa: “Mercato impressionante. La Salernitana? Occhio ai duelli”

Il tecnico salentino in conferenza stampa: "Non dobbiamo diventare presuntuosi, la quota salvezza quest'anno è più alta"

Quattro punti in campionato e la voglia di correre ancora. Magari evitando partenze ad handicap come quella di Firenze. Roberto D'Aversa conosce bene pregi e difetti del suo Lecce : "Con la Fiorentina abbiamo fatica solo in una parte del primo tempo. Ma se vogliamo una squadra giovane è normale che si vadano a commettere degli errori".

Ora all'orizzonte c'è il match del Via del Mare contro la Salernitana: "Hanno una rosa ampia, ma dobbiamo essere bravi a prescindere da come giocheranno loro: saranno fondamentali i duelli personali. Si preparano diverse cose durante la settimana, potremmo anche provare cose diverse come due vertici bassi a centrocampo. Sicuramente non sarà un impegno più semplice del solito".