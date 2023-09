Lecce, ecco il rinnovo di Corvino: “Mai un giorno senza mentalità e strutture”

Dopo la cena di ieri sera in cui Pantaleo Corvino si è confrontato a lungo col presidente Saverio Sticchi Damiani, ecco l'annuncio del Lecce. Il responsabile dell'area tecnica dei salentini ha prolungato il suo accordo con la società giallorossa: altri tre anni (con opzione per il quarto) nella dirigenza salentina. Sotto la guida di Corvino il Lecce ha ottenuto non solo la salvezza in Serie A, ma anche lo scudetto Primavera , traguardo grazie al quale i giallorossi potranno partecipare alla prossima Youth League.

"Dopo averlo preannunciato a giugno, stasera (ieri, ndr) ci siamo ufficialmente 'legati' per altri 3 anni (anzi 4 in considerazione dell'opzione per un anno aggiuntivo), con un unico obiettivo comune: non lasciare trascorrere un solo giorno senza far crescere il club in mentalità, solidità, strutture, vivaio ed organizzazione. Tutto è possibile, con l'aiuto della nostra gente. #modelloLecce".