Lecce, Sansone si presenta: “Era destino che venissi qua. La 10? La merita…”

"Secondo me era destino, avevo fatto l'ultima partita qui". Esordisce così Nicola Sansone, ultimo acquisto in ordine di tempo del Lecce di D'Aversa. In conferenza stampa assieme al ds Trinchera, l'attaccante ha spiegato le sue sensazioni al primo impatto col nuovo ambiente giallorosso: "È un bel gruppo, ho visto le 3 partite, c'è un grande spirito. Sono molto grato per la fiducia riposta in me, voglio solo ripagarla nel migliore dei modi. Arrivo con grande volontà, per me è un'opportunità per migliorare sempre e dare l'esempio ai più giovani e dare il meglio nell'arco dell'anno. L'età? Arrivo qua nel giorno del mio 32esimo compleanno, non mi sento vecchio. Sono pienamente in forma e non sono in sovrappeso: certo, mi manca il ritmo partita. Ma penso di arrivare al 100 per cento entro due settimane".