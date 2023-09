Lecce, Sticchi Damiani: “Di Krstovic mi parlarono male, ma aveva ragione Corvino”

"Lecce è un ambiente dove si può lavorare bene, c'è una bellissima atmosfera, abbiamo tutto un territorio che ci spinge e sostiene perché ha compreso la serietà del progetto" . Esordisce così Saverio Sticchi Damiani , presidente del Lecce a Radio Anch'io lo Sport. "È più semplice lavorare in una piazza completamente coinvolta che sa bene come questo bellissimo momento non appartenga alla nostra reale dimensione. La piazza si sta godendo il momento con intelligenza e maturità, ma sa che la squadra dovrà salvarsi, speriamo lo faccia il prima possibile. L'ambizione di questo campionato non può che essere questa".

Il terzo posto in classifica proietta i salentini allo scontro "diretto" con la Juve di domani sera: "Sulla carta la sfida è impari, ma questo succede quasi ogni domenica quando il Lecce scende in campo. Andrò a Torino, quando posso cerco di stare vicino alla squadra. Questa classifica, con il Lecce avanti di un punto sulla Juve, è una semplice curiosità, siamo all'inizio di campionato e nient'altro. Quello che per noi è importante è avere l'occasione di andare in uno stadio così prestigioso e dare una chance ai nostri giovani nati dopo il 2000 per mettersi in mostra al cospetto di una grande squadra. "