Lineker elogia “l’onestà” di Lukaku e se la prende con gli arbitri

L'ex calciatore ha apprezzato la forza del bomber ma allo stesso tempo ha rimproverato i direttori di gara

Continua l'Europeo social di Gary Lineker . Dopo aver fatto discutere per i commenti sull'Italia nel corso della sfida contro l'Austria, ecco che l'ex giocatore inglese ha vissuto in tempo reale su Twitter anche la gara tra Belgio e Portogallo.

In occasione del match, nello specifico nel corso del primo tempo, è stata notata da molti una vistosa trattenuta rifilata a Romelu Lukaku . Un fallo che l’attaccante dell’Inter ha "sopportato" rimanendo in piedi e cercando di proseguire l'azione. Un'azione che ci si aspettava che l’arbitro bloccasse per fischiare falle. Niente di tutto ciò con il Belgio che ha poi perso palla.

Lineker, sfruttando questo esempio, ha voluto esaltare "l'onestà" sportiva di Lukaku per sottolineare come i direttori di gara stiano spesso sbagliando nel fischiare o meno determinati contatti. "Lukaku strattonato che non cade a terra e che non riceve un calcio di punizione a favore è esattamente il motivo per cui i giocatori si tuffano", ha scritto l'ex calciatore su Twitter. "Gli arbitri devono premiare l’onestà se vogliono che questo cambi”.