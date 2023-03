Liverpool, la Uefa risarcirà 19mila tifosi Reds: il motivo

A distanza di mesi, scatta la mossa dell'Uefa. Come anche affermato dal sito web dell'organo calcistico Europeo, 19.618 verranno presto risarciti per i fatti accaduti il 28 maggio scorso, in occasione della finale di Uefa Champions League. Ci troviamo a Parigi, quando diversi tifosi del Liverpool non sono riusciti ad assistere al match contro il Real Madrid a causa di rivolte all'esterno dello stadio, le quali hanno persino ritardato il calcio d'inizio.