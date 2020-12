Maradona, l’amico Fren svela: “Ha iniziato a fare uso di cocaina quando era al Boca”

Nonostante sia passato qualche giorno, la ferita che ha lasciato dentro tutti la scomparsa di Maradona tarda a rimarginarsi e probabilmente non lo farà mai. L’amico di una vita, Carlos Fren, ha raccontato alcuni retroscena legati alla vita del Pibe de Oro, commentando come ha vissuto questi ultimi giorni.

COCAINA DAI TEMPI DEL BOCA

Sono indignato nel vedere e sentire molti che affermano di averlo conosciuto – dichiara Fren – , se lo hanno visto a malapena una manciata di volte nella loro vita. Mi fanno ridere quando dicono, per esempio, che Diego ha iniziato a fare uso di cocaina in Spagna. Sfortunatamente lo faceva già da prima, da quando giocava nel Boca nel 1981. Lì era già entrato in quel mondo di merda che tanto disturbava la sua vita”.

L’allenatore Fren si è poi soffermato sulle origini di Diego e sui mutamenti del suo carattere: “Era un ragazzo meraviglioso, niente a che fare con quello che poi è diventato: era umile, semplice, ha ascoltato i consigli dei più grandi. Poi la vita ti cambia, quando arriva la fama, il fatto che non puoi andare da nessuna parte, con 200 persone che ti inseguono ogni giorno. Deve essere molto difficile, penso che queste cose per lui siano esplose più velocemente di chiunque altro sul pianeta, e nel giro di poche settimane aveva perso tranquillità”.