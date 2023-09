Monza, Galliani ricorda Berlusconi: “Ho condiviso 43 anni, mi manca mio maestro”

Ecco il ricordo del dirigente: "Senza Berlusconi è un'emozione pazzesca. Ero con Berlusconi dal '79, da prima del Milan. Ho vissuto la nascita della televisione, poi gli anni del grande Milan, la politica di Berlusconi, il Monza portato per la prima volta in Serie A. La mia vita per 43 anni è stata con Berlusconi, ecco perché la mia emozione è indicibile. Mi mancano le telefonate quotidiane, quelle che scattavano ogni sera. Mi manca il mio maestro e avrei voluto che il premio per il Monza venisse ritirato da lui, il Monza è la neo promossa dei top5 campionati europei che ha fatto più punti da neopromossa nel 2022-23. Faccio fatica a esprimermi con le parole: di Berlusconi mi manca tutto".