Mondiale per Club, sorteggiato il tabellone: Guardiola evita Benzema

Sorteggiato il tabellone del prossimo Mondiale per Club, che prenderà il via in Arabia il 12 dicembre prossimo, con finale prevista per il 22. Parteciperanno sette squadre, ovvero: Urawa Red Diamons (JAP): campione AFC Champions, Al Ahly (EGI): campione della CAF Champions League, León (MEX): campione della Concacaf Champions League, Auckland City (NZL): campioni della OFC Champions League, Manchester City (ENG): campione della UEFA Champions League, Al Ittihad (SAU): campione della Saudi Pro League. La settima sarà la vincente della Copa Libertadores, competizione che attualmente vede in semifinale tre brasiliane (Internacional, Palmeiras e Fluminense) e un'argentina (Boca Juniors).