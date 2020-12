Monza, Galliani: “Oltre a Scozzarella altri rinforzi in arrivo. Balotelli? E’ una storia meravigliosa”

Il Monza con Balotelli e Boateng ha una marcia in più e questo lo sa bene chi li ha portati in Brianza, ovvero l’amministratore delegato Adriano Galliani che intervistato da Monza-news.it ha fatto il bilancio del 2020 in casa biancorossa: “L’esordio di Mario mi ha reso felice, ha fatto gol al primo pallone toccato dopo tre quattro minuti e questa è una storia meravigliosa. Vorrei citare anche un altro grandissimo giocatore come Boateng, ieri ha fatto una partita sontuosa, sta facendo molto bene in campo e fuori, è diventato leader dello spogliatoio e punto di riferimento. Si sta impegnando con tutte le sue forze per coltivare il sogno che tutti noi, a partire da un entusiasta Berlusconi che ha detto che non vedeva da anni giocare così bene una squadra, abbiamo nel cuore”.

Avete sempre difeso Brocchi e ora i risultati vi danno ragione

“Abbiamo fiducia in questo allenatore, abbiamo sempre detto che avremmo continuato con lui. Io trovo che cambiare un tecnico sia un insuccesso della società. Crediamo in Brocchi e lo dicevamo anche quando le cose non andavano bene, ci abbiamo sempre creduto già dai tempi del Milan quando iniziò con le giovanili fino ad arrivare alla prima squadra dove perse la Coppa Italia all’ultimo contro la Juventus. Poi è andato in Cina con Capello che gli ha insegnato molto e per questo abbiamo pensato a lui per salire dalla C alla B e poi in Serie A. Questo è l’obiettivo di tutti e vogliamo che si possa raggiungere, consapevoli che non sempre succede, ma dal primo giorno tutti hanno remato in questa direzione anche quando all’inizio tutto girava storto. Stiamo girando a due punti di media che secondo me è la media giusta per arrivare fra le prime due in campionato”.

Cosa dobbiamo attenderci dal mercato?

“Oltre Scozzarella, che il 2 farà le visite mediche con noi, siamo alla ricerca di un attaccante esterno destro che possa giocare quando Boa si riposerà o avrà qualche problema. Arriverà un esterno destro, magari a piede invertito come piace a me dai tempi di Savicevic”.