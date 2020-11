Napoli, Gattuso: “Qualcuno pretende troppo da questa squadra. Non ho litigato con nessuno”

Non c’è tempo per piangersi addosso dopo il ko contro il Milan, Gattuso e il suo Napoli sono con la testa al Rijeka e domani sarà tempo di tornare in campo. Il tecnico calabrese, nella conferenza di vigilia, ha commentato le recenti voci esterne: “Quello che avete scritto, non è vero, del tutto, ho parlato alla squadra, non ci ho litigato, io non devo vedere nulla, l’impegno c’è sempre, c’è appartenenza, ma in questo momento tutto ciò non basta e voglio qualcosa in più “- spiega Gattuso in conferenza – .

“TUTTI PENSIAMO A LAVORARE”

Poi sul calcio espresso: ” Il giocare bene ci fa sedere, non deve accadere, in alcuni momenti bisogna leggere le partite, a volte bisogna soffrire e tante volte da quando ci sono io c’è stata, dava la sensazione di non prendere mai gol, dobbiamo tornare ad annusare il pericolo“. I problemi di approccio della squadra campana non sono campati in aria, anche secondo il tecnico: “Probabilmente è un problema che esiste, non conoscevo questo dato, tante gare abbiamo sbagliato il primo tempo, pure col Milan nei primi 15-20 non pervenuti, sbagliando tanto in costruzione, dobbiamo riflettere, con lo staff ne parliamo per migliorare. La squadra è brava, ha qualità, senza essere forti non rientri dopo i primi tempi con Rijeka e Benevento pure, perciò bisogna alzare l’asticella entrando subito in partita, senza regalare perché a noi nessuno ci regala niente”.

Sul capitolo ambizioni e stipendi Gattuso è chiaro: ” Nella mia squadra pensano a lavorare, firmiamo dei contratti importanti, cifre importanti e siamo tutelati, in questo momento non dobbiamo pensare a questo, sarebbero alibi, con me chi cerca alibi non può stare con me. Io lavoro a 300 all’ora tutti i giorni, voglio persone con passione. Io vedo tutto questo nella mia squadra, la squadra mi segue, i numeri dicono che gioca un grandissimo calcio ma serve più malizia, cattiveria, ma sono contento della squadra, poi qualcuno qui a Napoli pensa che dovevamo fare 130 punti e non perdere mai, ma io so che calcio proponiamo, possiamo fare meglio, ma la strada che abbiamo iniziato mi piace molto”.