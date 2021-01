Napoli, Petagna: “Importante passare il turno. Quando giochiamo bene ci criticano…”

Il Napoli non sbaglia agli ottavi di Coppa Italia. La formazione azzurra supera l’Empoli, nonostante qualche brivido di troppo. Ora attenderà la vincente di Roma-Spezia. L’attaccante Andrea Petagna commenta il risultato dello stadio Diego Armando Maradona ai microfoni di Rai Sport: “Dobbiamo fare i complimenti all’Empoli, ha fatto una grande partita. Noi venivamo dalla gara faticosa di Udine, stiamo giocando ogni tre giorni. L’importante era passare il turno, ci siamo riusciti. Ora testa al Fiorentina. Quando giochiamo benissimo come con lo Spezia ci criticano, allora diventa cruciale portare a casa i tre punti. Per questo è sempre fondamentale vincere”.