Argentina, contro il Panama Scaloni punta sui titolari: “Onoriamo questa maglia”

Scaloni ha annunciato che questo giovedì “chi c'era ai Mondiali sicuramente giocherà". Ed è per questo che DT vuole che gli stessi che hanno disputato la finale contro la Francia siano gli stessi che scenderanno in campo contro Panama.

Ovviamente il contesto è molto diverso. E il tecnico è stato chiaro: “Questa partita si gioca come sempre. La maglia dell' Argentina obbliga al massimo. La festa è bella, ma sul campo dobbiamo fare il nostro lavoro. Sappiamo di essere campioni del mondo, ma non per questo possiamo fare quello che vogliamo".

Per ora i dubbi riguardano due ballottaggi in particolare: Enzo Fernández o Leandro Paredes in mezzo al campo e, più avanti, se giocherà Julián Álvarez o Lautaro Martínez."L'obiettivo è quello di disputare tutte le partite come sempre, indipendentemente dall'avversario, e dare il massimo. Bisogna onorare questa maglia”.