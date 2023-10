Nedved, stangata e lunga squalifica per il figlio: cosa è successo

Stangata e lunga squalifica per il figlio dell'ex vicepresidente bianconero

Pavel Nedved torna protagonista, ma questa volta l'ex vice-presidente della Juventus non c'entra. Il figlio, che porta lo stesso nome del Pallone d'Oro ceco, ha ricalcato le orme del padre diventando calciatore . Il motivo di cronaca, però, è tutt'altro che felice. Il ragazzo, che gioca ne La Nuova Lanzese - una squadra della seconda categoria piemontese - è stato squalificato per sei giornate . Dopo essere stato espulso, Pavel Nedved Junior ha rivolto frasi ingiuriose e insulti e uno spunto nei confronti dell'arbitro.

IL COMUNICATO - Pavel Nedved Junior è stato squalificato per sei giornate dal giudice sportivo. Ecco il comunicato ufficiale: "Per condotta gravemente irriguardosa nei confronti dell'arbitro, consistita nell'essere stato dapprima espulso per insulti e ingiurie, quindi nell'aver reiterato tale condotta dopo la notifica del provvedimento, altresì sputando a terra vicino all'arbitro stesso, senza attingerlo"