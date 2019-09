Neuer replica a Ter Stegen: “Vuole giocare? Non c’è solo lui. Ciò che ha detto non fa bene al gruppo…”

Non hanno fatto piacere le recenti dichiarazioni di Marc-André ter Stegen, portiere del Barcellona, al connazionale Manuel Neuer, estremo difensore del Bayern Monaco nonché capitano della Germania.

Il tedesco dei blaugrana aveva lamentato poco spazio con la Nazionale dichiarando di voler giocare e di aver dimostrato le sue doti. Parole che non sono passate inosservate, tanto che l’estremo difensore dei bavaresi, come riporta Sport, ha commentato dopo il match del Bayern contro il Lipsia: “Io sono un giocatore che pensa alla squadra e penso sempre al bene del gruppo. Non so dire certe cose vada bene per il gruppo soprattutto quando si tratta della nostra posizione”, ha detto Neuer.

NON C’E’ SOLO LUI – Il portiere, titolare della Germania oltre che del suo club, ha poi aggiunto: “Non è nemmeno la prima volta che dice certe cose ter Stegen. Ci sono molti ottimi portieri. La discussione messa in atto da lui non è giusta nei confronti di Bernd Leno e Kevin Trapp. Capisco perfettamente che chi non gioca non sia soddisfatto ma l’importante è il successo della squadra e dobbiamo sostenerci a vicenda. Questo è quello che ho da dire e non voglio aggiungere altro. Sono il capitano e prima della Coppa del Mondo in Russia l’ho ringraziato per la sua sportività”, ha concluso Neuer.