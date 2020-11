Parma, Liverani carica: “Sento che la svolta è vicina. In questa squadra tutti sono protagonisti”

Non c’è tempo per fermarsi per il Parma che dopo la vittoria con il Cosenza in Coppa Italia cerca di riprendere il discorso punti in campionato, interrottosi domenica scorsa nel ko dell’Olimpico contro la Roma:

“Domani sarà sicuramente una gara difficile per tutte e due – dichiara Liverani nella conferenza pre Genoa – , vogliamo entrambe una vittoria per iniziare un nuovo campionato. Abbiamo bisogno tutti quanti di punti ma soprattutto di una prestazione positiva che possa sbloccarci sotto tanti punti di vista. Credo che la squadra stia crescendo, sta lavorando per questo e sono molto fiducioso in vista della partita di domani”.

COSENZA – Liverani riavvolge il nastro e torna a parlare della vittoria con il Cosenza, avvenuta in settimana: “Sicuramente ci sono state delle buone risposte dalla squadra e vincere non è mai facile. Abbiamo passato il turno ed era ciò che volevamo. Qualcosa di positivo c’è stato, qualcosa meno, qualcuno ha messo minutaggio. Qualche dubbio per domani c’è ma quello che dico ai ragazzi, e lo dico a tutti, è che in una squadra come la nostra le partite si possono cambiare anche subentrando. Questo è quello che voglio dalla squadra, che tutti quanti si sentano partecipi perché ci sarà spazio per tutti come già è stato. Siamo una squadra in cui hanno giocato tantissimi calciatori della rosa e l’opportunità capiterà a tutti, a chi dall’inizio e a chi durante la gara. E dovranno darmi delle risposte come stanno facendo durante gli allenamenti”. Infine Liverani parla di svolta: “Credo che la svolta sia vicina per tutti a prescindere da chi va in campo”.