Parma, Liverani: “Oggi abbiamo guardato giocare la Roma, ci serve tempo”

Il tecnico del Parma, Fabio Liverani non cerca scuse al termine della gara persa contro la Roma. Dall’Olimpico è uscito un Parma fortemente ridimensionato e il tecnico dei ducali chiede pazienza ai tifosi per quanto visto fino ad ora: “Credo sia mancato lo spirito, siamo stati a guardare gli altri giocare – spiega Liverani in conferenza – . Me ne assumo la responsabilità. Speriamo di risolvere in fretta questo brutto momento, meglio ora che più avanti”. Secondo Liverani però non tutto è da buttare: ” Abbiamo bisogno di tempo, mancano ancora 30 partite. Noi abbiamo qualità tecniche e morali per uscirne, ce la faremo. Credo nei miei ragazzi, fin qui abbiamo incontrato squadre importanti, penso al Napoli, ora abbiamo sei partite per arrivare a Natale. Allora capiremo chi siamo e quanti punti avremo. La Roma è imbattuta sul campo, qualcosa vorrà pur dire. Squadra molto forte che ha una precisa identità”.