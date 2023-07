Saltata l'ipotesi Francesco Baldini al Perugia . In attesa di capire quali novità ci saranno in via ufficiale sul fronte societario, con il club che pare essere stato venduto nella notte, cambiano gli scenari per quanto riguarda la guida tecnica.

In precedenza la dirigenza si era messa all'opera per trovare un allenatore per la stagione che sta per cominciare. Il nome dell'ex Catania e Vicenza era stato accostato alla società e addirittura era dato quasi per fatto.