Pogba, solidarietà a calciatori inglesi dopo razzismo: “Orgoglioso di voi”

Il centrocampista francese si unisce in difesa dei giocatori dell'Inghilterra colpiti da abusi razzisti

Gli abusi razzisti subiti dai tre calciatori inglesi che hanno fallito il rigore nella finale contro l'Italia, ovvero Rashford, Sancho e Saka, hanno generato una cornice di solidarietà nei loro confronti e di condanna per questi episodi che, ancora oggi, purtroppo si presentano. In tanti hanno voluto dire la loro e anche Paul Pogba , tra l'altro compagno di Rashford e dalla prossima annata anche di Sancho, che su Instagram ha pubblicato un lungo messaggio ricco di sentimenti nei loro confronti.

SOLIDARIETA' - "Rashford, Sancho e Saka, sono fiero di voi. A volte vinci, a volte persi. Ma voi avete avuto il coraggio di calciare i rigori e avete dimostrato il vostro valore aiutando il Paese a raggiungere la finale", ha scritto Pogba. "Non possiamo più tollerare e osservare certi episodi di razzismo e non smetteremo mai di combatterlo. Ragazzi, dovreste tenere la testa alta ed essere orgogliosi di quanto fatto. Siete esempi di questo bellissimo gioco. Non dimenticatelo mai. Siate orgogliosi di voi stessi, il mondo del calcio è orgoglioso di voi!".