Protti: “Non amo il calcio di oggi. Italia? Mi piace, ha grande libertà mentale”

L’ex attaccante Igor Protti è intervenuto ai microfoni di Tmw dove ha toccato anche il tema Prandelli, molto discusso nel corso della settimana: “La lettera di Cesare è molto bella: non lo conosco di persona, ma si è sempre dimostrato sensibile e probabilmente in questo momento ciò l’ha portato a percepire alcune di quelle cose di cui parlavo. Andrebbe riportato il calcio su quei binari in cui il gruppo prevale sulle individualità, questo è importante. Nel calcio di oggi ci sono tante cose che non amo tanto, ma devo anche prendere coscienza che il mondo va avanti, e cambia continuamente”. Poi un giudizio sull’Italia di Mancini: “A me questa Nazionale piace, ci sono giocatori giovani o relativamente tali, con qualche matusalemme come il mio grande amico Giorgio Chiellini. Ho la sensazione che abbiano la giusta libertà mentale e un grande allenatore, che ha la giusta misura tra buona organizzazione e libertà d’espressione, la stessa che aveva lui in campo. Quello che non ha avuto in Nazionale quando giocava, ed era un fuoriclasse vero”.

